Oppo brengt A53 en A53S smartphone op de markt voor 179 en 199 euro

Oppo heeft de nieuwe A53 en A53S op de markt gebracht voor een adviesprijs van 179 en 199 euro. Beide telefoons beschikken over een 90Hz-lcd scherm en beschikken over een 5000mAh-accu.

Oppo A53 en A53s

De A53 en A53s zijn de nieuwste smartphones van Oppo en zijn vooral gericht op de onderkant van de smartphonemarkt.

Oppo heeft beide smartphones in de A53-serie voorzien van een Qualcomm Snapdragon 460-octacore met 4GB aan RAM. Het scherm is een 6,5″-lcd paneel met een verhouding van 1600 bij 720 pixels. De refreshrate is 90Hz. De batterij bevat een capaciteit van 5000mAh en opladen is mogelijk via een 18w lader.

Aan de achterkant van de smartphones zitten een vingerafdrukscanner en drie camera’s. De primaire camera is voorzien van een 13-megapixelsensor van OmniVision. Verder is er een dieptesensor en macrocamera te vinden van 2 megapixels. Aan de voorzijde is een selfiecamera van 8-megapixels aanwezig.

Oppo heef beide smartphone voorzien van Android 10 met de ColorOS 7.2-schil van Oppo.

Beschikbaarheid

Beide smartphones zijn in Nederland te verkrijgen voor respectievelijk 179 en 199 euro. De A53 heeft 64GB opslag, het A53s-model 128GB. Uiteraard is het mogelijk om de A53 te voorzien van een geheugenkaartje voor extra opslag.