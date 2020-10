Dit zit er nu in de verpakking van de iPhone 12

Al enkele jaren zijn de zelfde accessoires te vinden bij de aanschaf van een nieuwe iPhone. Bij de iPhone 12-serie is dit net even anders. Als je hieronder naar de afbeelding van de iPhone 12-verpakking kijkt, zal je zien dat deze veel dunner is dan eerdere verpakking. Dit heeft een reden. Apple heef namelijk een aantal accessoires achterwegen gelaten.

De inhoud van de verpakking is beperkt. Uiteraard is de iPhone 12 zelf aanwezig en een oplaadkabel. De overige accessoires zoals de lichtnetadapter en EarPods zijn niet meer aanwezig. Dat is vooral vanwege de duurzaamheid. Door de kleinere verpakking kan Apple meer iPhones op één pallet vervoeren.

Apple geeft de volgende toelichting;

‘In het kader van onze inspanningen om onze milieudoelstellingen te behalen, worden bij iPhone 12 en iPhone 12 mini geen lichtnetadapter en EarPods meegeleverd. Gebruik de Apple lichtnetadapter en oortjes die je al hebt of koop deze accessoires afzonderlijk.’

Wel is het zo dat de meegeleverde kabel beschikt over USB-C naar Lightning. Hierdoor past de USb-C kabel niet op de oudere opladers en moet je alsnog een oplader aanschaffen of gebruik maken van de draadloze oplaadtechnieken van de nieuwe iPhone. MagSafe is hiervoor de nieuwe techniek.

iPhone 12 bestellen? Morgen 16 oktober om 14:00 start de pre-order in Nederland.