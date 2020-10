iPhone 12 en iPhone 12 Pro pre-order: Zo zorg je voor een snelle bestelling

De iPhone 12 is deze week uitgebracht. Vanaf vrijdag 16 oktober 14:00 uur is de iPhone te pre-orderen. Net zoals voorgaande jaren is er naar verwachting veel interesse naar de nieuwe toestellen waarmee de levertijd flink zal oplopen na de eerste bestellingen. Een snelle pre-order/ bestelling is hierdoor zeker aan te raden.

iPhone 12 preorder in Nederland?

De iPhone 12 komt als pre-order beschikbaar op vrijdag 16 oktober. Een goede voorbereiding is belangrijk. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf 16 oktober om 14:00 te bestellen in Nederland.

De pre-order voor de nieuwe serie bestaat uit een tweetal delen. Het eerste deel is aankomende vrijdag waar de tweede fase begin november zal plaatsvinden met de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.

Morgen gaat het hierdoor echt alleen om de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

Beschikbaarheid

De iPhones zullen beschikbaar zijn bij Nederlandse webwinkels, providers en de Apple Store zelf.

Los toestel:

Providers:

Tips

Onderstaand een aantal tips voor de pre-order van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een snelle bestelling. Het is alvast goed om uit te zoeken naar welk model de interesse gaat. Denk alvast aan de opslagcapaciteit de variant en de kleurstelling. Zo kan je snel de keuze maken zodra de bestellingen mogelijk zijn. Hoe langer je wacht met zoeken en bladeren hoe later je de iPhone zal ontvangen. Accessoires en hoesjes kan je beter later bestellen, zo is de focus vooral gericht op de iPhone en kan je later rustig de accessoires uitzoeken.

Ga ruim voor 14:00 klaarzetten en wacht niet tot precies 14:00 met het openen van de sites. Het is handig om even voor de start alvast de site van de provider te openen. Zo voorkom je drukte op de site en heb je alles gereed staan om te bestellen.

In het geval van een abonnement kan je van te voren alvast informatie ophalen over de mogelijkheden van een abonnement en de verschillende databundels.

Opzoek naar de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini? Deze toestellen zijn vanaf 6 november te bestellen.