iPhone 12 en iPhone 12 Pro pre-order bij T-Mobile: Zo bestel je de nieuwe iPhone

Deze week heeft Apple een viertal nieuwe iPhones uitgebracht in de iPhone 12-serie. Er zijn een viertal nieuwe toestellen uitgebracht. Het gaat hierbij om de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 mini.

Vandaag vanaf 14:00 start de pre-order in Nederland waarmee je de iPhone 12 en iPhone 12 Pro alvast kan bestellen. De iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini volgen later in november. Bekijk ook enkele tips voor de pre-order.

Verbeteringen

Er zijn veel veranderingen toegepast bij de nieuwe iPhone 12-modellen. De belangrijkste zijn de 5G-mogelijkheden, verbeterde camera’s en een aangepast design met strakke randen.

Design

Het design van de iPhone 12 is sinds de iPhone X in 2017 voorzien van een nieuw design. De notch aan de bovenzijde van het scherm is hetzelfde, de rest van de behuizing is wel flink aangepast. Het design heeft veel weg van de iPhone 4/ iPhone 5 met een strak design.

A14

De A14-chip is de snelste mobiele chip van Apple. Met de nieuwe chip is de iPhone 12 opnieuw sneller en zuiniger.

5G

De iPhone 12 heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk in Nederland. Momenteel is 5G nog niet volledig uitgerold in Nederland, maar de techniek is aanwezig bij de iPhone 12, waarmee je toegang zal krijgen in de toekomst tot het 5G-netwerk.

Modellen

De iPhone 12 serie bevat de volgende toestellen:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Meer informatie over de iPhones is te vinden op de volgende pagina’s: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Pre-order bij T-Mobile

De iPhone is te pre-orderen bij de Nederlandse providers. Vanaf stipt 14:00 start de pre-order bij zowel Apple als de Nederlandse retailers. Bij T-Mobile is de iPhone 12 beschikbaar in combinatie met abonnementen voor zowel nieuwe als bestaande abonnees.

Bekijk de aanbiedingen bij T-Mobile

Voor een los toestel bekijk de deze pagina met alle prijzen en online webwinkels welke het toestel verkopen.