Ziggo heeft laten weten dat het bedrijf stopt met de Ziggo Go-app voor Windows 10. Als alternatief geeft Ziggo toegang tot de website welke tegenwoordig beter werkt in vergelijking met de oudere app.

Ziggo stopt met Ziggo Go-app voor Windows 10

Met de app was het mogelijk om Ziggo Go te gebruiken op de Windows-devices. Volgens het bedrijf kan het net zo goed via de website van Ziggo Go.

In de waarschuwing die gebruikers nu krijgen, staat dat de app binnen een paar weken wordt gestopt. De website geeft aan dat de website dezelfde functies heeft en werkt in alle moderne browsers. Ziggo laat weten zodra de app is uitgezet en definitief niet meer werkt.