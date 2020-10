Starten met een webshop via Shopify; hoe werkt het?

Webshops zijn enorm populair. Ook de dropshipping webwinkels groeien erg hard in Nederland. De meeste webshops en dropshipping sites zijn gebaseerd op het platform van Shopify. In dit artikel gaan we in op de producten van Shopify en hoe je zelf een account kan aanmaken.

Webshop via Shopify

Via Shopify is het mogelijk om voor relatief weinig geld een webshop op te zetten. Het belangrijkste bij Shopify is de brede ondersteuning en eenvoudige werking met verschillende integraties. Hierdoor is maatwerk nauwelijks vereist en kan je vanuit de basis een prima webshop opzetten.

Het kiezen van de juiste webshop software kan lastig zijn, ook omdat alle webwinkel software weer verschillende voor- en nadelen heeft. De keuze voor webshop software is ook vooral persoonlijk bij de wensen en kennis welke je bezit.

Wat is Shopify?

Shopify is een Canadese webwinkel software aanbieder welke inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste e-commerce aanbieders in de wereld. Shopify heeft een grote userbase waardoor ontwikkelingen snel opvolgen en worden toegevoegd op de laatste trends.

Met Shopify kan je zonder technische kennis en programmeren een webshop in elkaar klikken via een CMS systeem. Hiermee is het eenvoudig om een webshop professioneel te maken voor verkoop of dropshipping verkoop.

Hoe werkt Shopify?

Shopify werkt als een abonnementsdienst. Er zijn een drietal variaties; Basic Shopify, Shopify of Advanced Shopify. De prijs zijn variërend van $29 tot $299 euro per maand.

Elk pakket heeft extra voordelen ten opzichten van de goedkopere oplossingen. Het verschil in kosten tussen bijvoorbeeld Basic Shopify en Advanced Shopify is vooral terug te zien in de integraties en functionaliteiten welke beschikbaar zijn. Bij Advanced Shopify kan je bijvoorbeeld cadeaukaarten inzetten en betaal je minder commissie over de gemaakte sales.

Shopify kosten in Nederland

De kosten voor Shopify zijn maandelijks en gebaseerd op een drietal abonnementen. Het aanbod bestaat uit:

Basic Shopify – 29 dollar per maand

Shopify – 79 dollar per maand

Advanced Shopify – 299 dollar per maand

Belangrijk is dat er geen opstartkosten zijn voor de abonnees en je een eigen domeinnaam kan gebruiken. De server kosten zijn onderdeel van het abonnement waarmee je dit volledig in handen zal leggen van Shopify. Hierdoor heb je geen onderhoud aan de omgeving en kan je de focus leggen op de online verkopen.

Dropshipping via Shopify

Shopify heeft de populariteit vooral te danken aan de enorme groei van dropshipping webshops. Met dropshipping verstuur je de producten direct vanuit de leverancier. Hierdoor betaal je alleen de inkoop voor wat je daadwerkelijk verkoopt. De dropshipper is verantwoordelijk voor de inkoop, opslag, verzending en soms ook verzending. Als dropshipper ben je een tussenpersoon welke de producten verkoopt. Shopify heeft een uitgebreide ondersteuning en integratie voor dropshipping partners.

Starten met Shopify

Starten is vrij eenvoudig. De eerste stap is een account aanmaken. Je kan beginnen met een 14 dagen testversie welke je volledig gratis kan gebruiken. Na de proefperiode kan je de keuze maken voor het gewenste pakket bij Shopify.