HEMA introduceert nieuwe slimme verlichting en accesoires

HEMA heeft in Nederland een nieuwe serie aan slimme lampen en accessoires uitgebracht. Vanaf vandaag is het mogelijk om de negen nieuwe smarthome producten te kopen via de winkel of de webshop van HEMA.

Slimme verlichting

Na onder andere IKEA en Philips brengt nu ook HEMA een serie aan slimme verlichtingen op de markt. Het gaat hierbij om verschillende producten. Er zijn onder andere slimme led-spotjes, slimme E14- en E27-lampen. Ook zijn er een aantal goudkleurige globes beschikbaar.

Naast de slimme lampen komt de HEMA ook met slimme stekers en een afstandsbediening. De lampen zijn te bedienen via de bijbehorende app. Zonder de app is het mogelijk om ze te bedienen via de afstandsbediening.

De prijzen van de lampen variëren van 10 euro tot 17,50 euro. De stekker heeft een adviesprijs van 15 euro waar de afstandsbediening voor 20 euro verkocht zal worden.

Qua connectiviteit werkt alles via WiFi. Er is geen hub vereist om de slimme lampen te gebruiken. Hierdoor is er geen ondersteuning voor het Zigbee protocol. De app is gemaakt door Electro Cirkel Retail. Vanuit deze maker zijn ook de Calex-producten en de LSC Smart Connection van de Action uitgebracht.

