‘Samsung komt mogelijk in januari al met Galaxy S21’

Het lijkt er sterk op dat Samsung al in januari met de nieuwe Galaxy S21 op de markt komt. Al enkele jaren heeft Samsung vastgehouden aan een onthulling van zijn vlaggenschip-toestellen vlak voor de opening van het MWC. Volgens nieuwe geruchten zou Samsung de Galaxy S21-smartphone reeks al in januari al willen lanceren.

Samsung Galaxy S21 lancering

Volgens SamMobile komt de Galaxy S21 in januari al op de markt. Mogelijk wil Samsung meer spreiding geven tussen de verschillende modellen en de Lite-versie van het toestel. De exacte reden is vooralsnog niet beschikbaar waarom de lancering eerder gehouden zal gaan worden.

In Europa zou de Galaxy S21-reeks wederom uitrusten van een Exynos-chipset. Volgens laatste geruchten komt er ook een nieuwe 65 watt-oplaadtechniek voor het snelladen. Ook zal elk toestel beschikken over 5G in de S21-toestel reeks. Ook is het zo goed als zeker dat Samsung de S21 Ultra zal gaan voorzien van een dubbele telelens.

Naar verwachting zullen we de in de komende weken nog vele geruchten zien verschijnen over het nieuwe toestel.