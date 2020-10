Samsung Galaxy S21 ontwerp volledig uitgelekt

Eerder deze week verschenen de geruchten over de lancering van de nieuwe Galaxy S21 welke eerder zal gaan plaatsvinden. OnLeaks heeft inmiddels verschillende renders gedeeld van het nieuwe ontwerp.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Samsung de Galaxy S21 in januari zal gaan lanceren. Qua specificaties is het te verwachten dat de S21 beschikt over een 65 watt oplader en een vernieuwde processor.

Op de afbeeldingen zien we aan de achterkant een nieuw design waarbij de cameramodule doorloopt in het metalen frame van het toestel. Op de achterzijde is er plaats voor een drietal camerasensoren.

Voorop de Samsung Galaxy S21 zien we een design zonder grote bezels. Aan de bovenzijde is een punch-hole notch te vinden voor de camera. Het scherm heefteen formaat van 6,2-inch.

Uiteraard gaat het vooralsnog om geruchten en is het vooral afwachten tot de officiële afbeeldingen van Samsung zelf. Naar verwachting komt de Galaxy S21 tijdens een evenement begin januari.