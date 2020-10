Flitsmeister komt binnenkort met Android Auto-app

Flitsmeister heeft eindelijk laten weten dat ze zijn begonnen met de ontwikkeling van de app voor Android Auto.

Ontwikkeling gestart bij Flitsmeister

Sinds de aankondiging van Android Auto zijn er slechts een klein aantal interessante apps verschenen. Veel ontwikkelaars, waaronder ook Flitsmeister mochten de app niet ontwikkelen op het platform. Sinds de grote Android Auto-update van augustus is er meer mogelijk. Flitsmeister heeft inmiddels laten weten dat het bedrijf werkt aan een app voor Android Auto. De iOS-app is al enkele jaren beschikbaar.

Via LinkedIn heeft het Nederlandse Flitsmeister een update geplaatst over de ontwikkeling van de Android Auto-app. He bedrijf heeft inmiddels de API-toegang ontvangen van Google en mag starten met de ontwikkeling.

Het is nog even wachten totdat de testperiode afloopt en Flitsmeister de app mag uitgeven voor Android. Naast Flitsmeister is een app van TomTom ook te verwachten voor Android Auto.