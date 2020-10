Xiaomi komt met nieuwe Mi Smart Electric Folding Bike in Nederland

De Chinese techgigant Xiaomi heeft een nieuwe elektrische vouwfiets uitgebracht op de Nederlandse markt. Het gaat hierbij om de nieuwe Mi Smart Electric Folding Bike. De nieuwe vouwfiets heeft een gewicht van 14,5 kilo en heeft een actieradius van 45 kilometer.

Mi Smart Electric Folding Bike

De nieuwe vouwfiets van Xiaomi beschikt over een koolborstelloze motor van 250 watt. Xiaomi heeft de fiets verder uitgerust met een drietal versnellingen van Shimano. De accu is te vinden in het frame en kan tevens verwijderd worden voor het opladen. In 4 uur is de accu volledig opgeladen.

Verder is er op het stuur een 1,8 inch display te vinden waarop de informatie over de rit is te bekijken. Naast de snelheid zie je hierop ook de accucapaciteit en de resterende kilometers.

Mi Smart Electric Folding Bike beschikbaarheid

In Nederland heeft de Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike een adviesprijs van 999,95 euro.