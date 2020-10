QNAP introduceert nieuwe 4-bay TS-451D2 NAS met Intel Celeron CPU

QNAP heeft een nieuwe 4-bay NAS op de markt gebracht welke is gebouwd op basis van de Intel Celeron dual-core chipset. Het gaat hierbij om de nieuwe TS-451D2 NAS.

QNAP TS-451D2 NAS

De TS-451D2 NAS beschikt over een Intel Celeron J4025 dual-core 2.0GHz processor. Standaard is de NAS uitgerust met 2GB of 4GB aan werkgeheugen. Een upgrade is mogelijk tot 8GB.

Via de SATA aansluitingen zijn er 4-bays met ruimte voor hardeschijven. Daarnaast heeft QNAP de NAS ook voorzien van een HDMI 2.0 uitvoer waarmee je eenvoudig mediabestanden tot 4K 60Hz kan streamen. Hierdoor is de NAS ook te gebruiken als een multimediaserver. Verder zijn er 2 Gigabit Ethernetpoorten te vinden en 4 USB 3.2 Gen 1-aansluitingen.