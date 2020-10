Innr introduceert nieuwe lampen voorzien van WiFi

De slimme verlichting specialist Innr heeft een aantal nieuwe slimme lampen aangekondigd welke beschikken over WiFi. Vanwege de WiFi Connectiviteit is er geen bridge nodig. Bij de huidige slimme lampen van Innr was dit wel het geval. De huidige producten zijn gebaseerd op het Zigbee protocol.

De WiFi-lampen zijn een alternatief op de bestaande Zigbee gebaseerde producten. Het grootste voordeel van WiFi-connectiviteit is dat er geen bridge vereist is. Ook zijn de lampen goedkoper in vergelijking met het Zigbee aanbod. Via de Innr app kunnen de lampen op afstand bediend worden.

Innr for WiFi-app is de nieuwe applicatie welke is gericht op de WiFi producten. Vanuit de app is het mogelijk om de lichten te configureren.

Assortiment

Innr heeft een tweetal WiFi-lampen in het assortiment gebracht. Het gaat hierbij om twee E27-lampen welke verschijnen in een witte variant of een versie met zoals wit als gekleurd licht.

Per twee worden de lampen verkocht. Voor een setje WiFi lampen gebaseerd op wit licht betaal je 24,99 euro. Terwijl de gekleurde versie verkocht zal worden voor 29,99 euro.