Komt er nog een Apple-event in november?

Het iPhone 12 event is inmiddels achter de rug. Het lijkt er sterk op dat Apple nog een Apple-evenement zal houden in november. Wat kunnen we daar verwachten?

Wanneer is het 2020 november-event?

Als we de geruchten mogen geloven komt Apple op 17 november met een nieuw evenement welke gericht zal zijn op een aantal nieuwe onthullingen en producten. In eerdere keynotes verschenen de nieuwe iPad’s, nieuwe Apple Watch en de iPhone 12-serie. In het evenement van november zijn de volgende zaken welke Apple naar alle verwachting zal gaan onthullen.

Apple Silicon

De verwachting is dat Apple in november de plannen zal gaan onthullen voor de Apple Silicon chips voor de MacBooks. Vooralsnog draaien de Macs op een Intel chip. De nieuwe MacBooks beschikken waarschijnlijk over de nieuwe Apple Silicon chip.

Als het goed is komt Apple dit najaar met de nieuwe versie van de 12-inch MacBook welke is voorzien van de nieuwe Apple Silicon chip.

Mac OS Big Sur

De nieuwe versie van Mac OS Big Sur kunnen we tijdens dit evenement ook verwachten. De nieuwe versie bevat een nieuwe interface en maakt Mac OS geschikt voor de ARM Apple Silicon chips.

AirTags en AirPods Studio

Al maanden gaan er geruchten over de AirTags en AirPods Studio. Volgens de verwachtingen kunnen we deze nieuwe producten in november verwachten. De AirTags zijn kleine apparaatjes waarmee je de locatie kan traceren. Via de app kan je hierdoor eenvoudig de AirTags traceren.

Ook over de AirPods Studio gaan al maanden geruchten. Het lijkt er sterk op dat Apple de nieuwe AirPods Studio in november zal gaan onthullen.

De AirPods Studio zouden actieve ruisonderdrukking hebben en zal verkocht worden voor rond de 350 dollar. De Studio zou magnetische onderdelen hebben waarmee je de style kan configureren.

Vooralsnog is het even wachten op de officiële aankondiging van Apple.