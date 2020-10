PlayStation 5 Pre-order: Zo maak je alsnog kans op een snelle levering

De PlayStation 5 pre-order was behoorlijk chaotisch verlopen. Binnen enkele minuten was de console bij de grote webwinkels volledig uitverkocht. Alsnog is er een kans om de PS5 console op de releasedatum te ontvangen en de console vroegtijdig te bestellen in Nederland. Op deze pagina alle informatie over de PlayStation 5 pre-order in Nederland.

In dit artikel een aantal mogelijkheden welke nog zullen verschijnen voor een pre-order van de nieuwste console welke zal verschijnen op 19 november voor een vanaf-prijs van €399,99.

PlayStation 5 variaties

De PlayStation 5 zal verschijnen in een tweetal versies. Het gaat hierbij om de PS5 Digital Edition en de reguliere PlayStation 5. De PS5 Digitial Edition zal verkocht worden voor €399,99. De reguliere PlayStation 5 inclusief Blue-ray disk zal verkocht worden voor €499,99. Inhoudelijk is er geen verschil qua hardware en snelheid.

Wanneer beschikbaar?

De PS5 zal vanaf 19 november in Nederland en België gelanceerd worden. Op deze datum zullen de eerste leveringen verzonden en ontvangen worden. Vooralsnog is de voorraad enorm beperkt waardoor nieuwe bestellingen welke na 19 november verschijnen naar verwachting later verkrijgbaar zullen zijn. Volgens Sony zullen er nog nieuwe exemplaren worden toegevoegd, waardoor je nog kans maakt om een PS5 te ontvangen op releasedatum.

PlayStation 5 pre-order

De PlayStation 5 pre-order is inmiddels uitverkocht en nauwelijks te verkrijgen. Sony geeft aan dat er binnenkort nieuwe leveringen zullen komen waardoor consumenten alsnog een exemplaar kunnen verwachten. De meeste kans is hiervoor bij de grotere retailers zoals Amazon en Bol.com. Update: Amazon laat ook weten dat er een tweede ronde zal komen voor de PlayStation 5 in Nederland.

Om je een handje te helpen, zullen we dit bericht blijven updaten zodra er een nieuwe voorraad beschikbaar zal komen. Bij annuleringen is het mogelijk dat er pre-orders vrij zullen komen. Houd er wel rekening mee dat de voorraad van de PS5 beperkt is, en hierdoor de voorraad snel uitverkocht zal zijn.

Bestelling op 18 november

Op 18 november is het mogelijk om de console als pre-order te bestellen bij een aantal webwinkels welke geen pre-orders hebben aangenomen. In Nederland zal dit gaan gebeuren bij CoolBlue en BCC.

Bij Coolblue is het mogelijk om de console op 18 november te bestellen om 16:00 vis de site van Coolblue. Naar verwachting zal BCC de orders aannemen vanaf 19 november.

Voor consumenten in België zal de console op 19 november los in de verkoop gaan bij 40 Belgische Carrefour supermarkten.

Pre-order bij online webwinkels

Bol.com pre-order

Op de Bol.com pagina is het alvast mogelijk om een e-mail in te vullen, zodra je gelijk op de hoogte gebracht zal worden bij nieuwe beschikbaarheid. Vul hier je mailadres in bij Bol.com. Vervolgens zal er een mail verzonden worden bij een nieuwe levering.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition

Zodra er updates plaatsvinden rondom de levering van de PS5 zullen we dit artikel bijwerken met nieuwe info. De laatste bijwerkdatum is 19-10-2020 om 22:00.