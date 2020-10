LG start met verkoop oprolbare LG Signature TV in Zuid-Korea voor 74.500 euro

LG is in thuisland Zuid-Korea gestart met de verkoop van een TV welke is voorzien van een oprolbaar scherm. De LG Signature OLED R is de nieuwe innovatie van LG welke helemaal of gedeeltelijk uitgeschoven kan worden.

LG Signature

De TV is verwerkt in een aangeleverd meubelstuk waarin de TV is verwerkt. De Signature OLED R kan helemaal niet, gedeeltelijk of volledig uitgeschoven zijn. LG heeft de TV voorzien van een 65-inch OLED paneel.

LG presenteerde de Signature OLED R voor het eerst in 2019 tijdens de CES als prototype. De nieuwe techniek heeft wel een flinke prijs. Voor omgerekend 74.500 euro zal de TV verkocht worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Signature OLED R in Europa op de markt komt, LG heeft eerder wel laten weten dat de TV In meerdere landen verkocht zal worden.