DJI Pocket 2: Kleine gimbalcamera voor 369 euro

DJI heeft de nieuwe Pocket 2 gimbal aangekondigd, de Pocket 2 is de opvolger van de Osmo Pocket uit 2018. De Pocket 2 is een kleine actiecamera welke beschikt over een gimbal met een drie-assige beeldstabilisatie. Het nieuwe model beschikt over een grotere sensor en heeft ondersteuning voor HDR-video.

DJI Pocket 2

DJI heeft de Pocket 2 gimbal voorzien van een 64-megapixelsensor met een sensor van 1/1,7″. In vergelijking met zijn voorganger is de sensor vergroot. De camera heeft ondersteuning voor 4k-opnames met 60fps en een slowmotionfunctie van 240fps op 1080p.

HDR ondersteuning is aanwezig in een resolutie van maximaal 2720×1530 pixels met 30,24 of 25 fps. Stereo-audio opnames zijn mogelijk via de extra microfoon.

Qua accu is er een 875mAh exemplaar te vinden welke goed is voor een accuduur van ongeveer 140 minuten.

DJI verkoopt de nieuwe Pocket 2 gimbal voor een adviesprijs van 369 euro.