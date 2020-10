Voedingen Philips Hue-buitenlampen teruggeroepen vanwege schokgevaar

De voedingen van verschillende Philips Hue-buitenlampen worden teruggeroepen en vervangen, dit in verband met een veiligheidsrisico.

Terugroepactie

Signify heeft het veiligheidsrisico uitgebracht. Door waterlekkage kan de voedingsunit beschadigd raken. Hierdoor kunnen gebruikers bij aanraking een schok krijgen. Volgens Signify gaat het wel om hele uitzonderlijke gevallen.

Niet de gehele buitenlampen-lijn is kwetsbaar voor het probleem. Het gaat specifiek om de Philips Hue 40 Watt-voedingen welke in de starterspakketten van de buitenlampen zijn te vinden welke tussen 2018 en 2020 zijn verkocht.

Signify is om het probleem te verhelpen een vervangingsprogramma gestart. Via de website van Signify is het mogelijk om te controleren of de voedingsunit kwetsbaar is voor het issue. Indien het gaat om een voedingsunit zal er een nieuwe voedingsunit verzonden worden welke geschikt is voor de buitenlampen.