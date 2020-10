Nieuwe PlayStation Store lanceert op 21 oktober

Het is al even bekend dat Sony de nieuwe PlayStation Store zal uitrollen voor de browsers en mobiele apparaten. Vanaf 21 oktober krijgt de online winkel via de browser en de mobiele app een nieuw uiterlijk. Ook zullen er een aantal gevolgen zijn voor oudere consoles.

Nieuwe PlayStation Store

Sony start de wijzigingen voor de PlayStation Store vanaf morgen. Tussen 21 en 26 oktober zullen de browserversie van de online PlayStation winkel aangepast worden. Op 28 oktober zal ook de mobiele applicatie aangepast worden. Met de nieuwe wijzigingen maakt Sony zich helemaal klaar voor de PlayStation 5 release welke in november zal plaatsvinden. Inmiddels zijn de pre-orders voor de PlayStation 5 gestart.

Via de PlayStation Store sites is het na de update niet meer mogelijk om content te kopen voor de oudere Sony platformen. Het gaat hierbij om onderstaande platformen;

Games en uitbreidingen voor PlayStation 3

Games en uitbreidingen voor PlayStation Portable (PSP)

Games en uitbreidingen voor PlayStation Vita

Deze content is hierdoor straks niet meer te verkrijgen via de computer of via de PlayStation Store in de mobiele apps. Via de consoles is het nog wel mogelijk om games te bestellen.

Hoewel de PlayStation Store uitrol nog niet gedaan is, zijn er wel al wat screenshots opgedoken via Resetera