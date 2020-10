OnePlus 9 komt mogelijk al in maart 2021

De nieuwe OnePlus 8T is enkele dagen geleden uitgebracht, maar geruchten over de opvolger zijn nu al in omloop. Volgens de geruchten komt de nieuwe OnePlus 9 in maart 2021 op de markt. Dat is veel eerder dan aanvankelijk werd gedacht.

OnePlus 9 komt eerder

Als we de eerdere releases bekijken zou een onthulling rond april 2021 een logische datum zijn voor de OnePlus 9. Verschillende bronnen geven aan dat de fabrikant de productie naar voren wil schuiven waardoor het toestel eerder zal uitkomen. De website Android Central heeft infomratie gekregen vanuit insiders welke bekend zijn met de plannen van OnePlus.

Met de OnePlus 9 wil de fabrikant tijdig een antwoord gaan geven op de high-end concurrentie. Samsung gaat naar alle verwachting de smartphone ook eerder onthullen. Apple heeft inmiddels de high-end toestellen al uitgebracht.

Verdere details over de OnePlus 9 zijn vooralsnog niet beschikbaar. Het is aannemelijk dat de OnePlus 9 de nieuwste hardware van Qualcomm zal krijgen.

OnePlus 8T

De OnePlus 8T is sinds kort te verkrijgen. De nieuwe smartphone is voorzien van een Warp Charge 65-functionaliteit en beschikt over een 120Hz-scherm. Onder de motorkap is er een Snapdragon 865-processor te vinden met een viertal camera’s aan de achterzijde.