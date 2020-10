PayPal biedt vanaf 2021 Bitcoin aan voor betalingen, opslag en handel

PayPal heeft via een persbericht laten weten dat alle klanten binnenkort op het platform terecht kunnen voor het kopen, vasthouden en verkopen van cryptocurrency’s. Ook is het voor de PayPal klanten mogelijk om bij alle aangesloten winkels te betalen met cryptocurrency. Het gaat om ruim 26 miljoen aangesloten winkels.

Vanaf 2021 live in meerdere landen

De functionaliteit is nog niet direct live. Volgens het persbericht kunnen Amerikaanse klanten in de komende weken al cryptocurrency’s kopen, verkopen en vasthouden. Daarna breidt PayPal de dienst uit naar de mobiele betaaldienst Venmo. Vanaf de eerste helft van 2021 kunnen klanten uit andere landen ook aan de slag met de Bitcoins via PayPal.

De betalingen die door middel van crypto’s zullen worden uitgevoerd zullen direct omgezet worden naar fiat-valuta’s. Hierdoor krijgen de retailers betaald in Euro’s of Amerikaanse dollars. Door de ondersteuning van cryptocurrency en Bitcoin komt er een behoorlijke doelgroep bij. Wereldwijd heeft de betalingsgigant al ruim $222 miljard verwerkt in slechts het eerste kwartaal van 2020. Ook de vele aangesloten bedrijven krijgen hierdoor een directe mogelijkheid tot cryptovaluta.

Naast Bitcoin zullen ook Bitcoin Cash, Ethereum en Litecoin aangesloten worden. Om de cryptocurrency-transacties te verwerken is PayPal een samenwerking aangegaan met Paxos.

PayPal-gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om cryptocurrencies direct aan te schaffen via de PayPal-app.

Lees het persbericht op Reuters hier.