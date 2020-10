Huawei presenteert met de Mate 40 Pro een prijzig vlaggenschip

De Chinese techgigant Huawei heeft de nieuwe producten vandaag uitgebracht. De nieuwe Mate 40 Pro is het nieuwe topmodel van de nieuwe Mate 40-serie. De smartphone is de prijzige opvolger van de Mate 30 Pro.

Huawei Mate 40-serie

Van de aankondigingen is de belangrijkste smartphone de nieuwe Mate 40 Pro. De nieuwe high-end smartphone beschikt over de laatste ontwikkelingen en is een opvolger van de bestaande Mate 30 Pro smartphone. De prijs; 1119,99 euro voor de Nederlandse markt. Wat krijg je voor dat bedrag?

De smartphone heeft een 5,7-inch 88 graden- OLED display. Onder de motorkap van de smartphone is er een Kirin 9000 series-chip te vinden met toegang tot het 5G-netwerk gebaseerd op 5 nanometer. De processor zal worden bijgestaan door 8GB aan RAM.

De Huawei Mate 40 Pro beschikt verder over een triple-camera welke bestaat uit een 50MP hoofdlens, 20MP groothoeklens en een 12MP telelens met 5x optische zoom. Filmen in 4K is mogelijk.

Veder beschikt de smartphone over een 4400mAh accu welke via een 66W oplader opgeladen kan worden. Draadloos laden gaat met een snelheid van 50W. De Huawei Mate 40 Pro is te verkrijgen in 128GB/256GB/512GB opslagruimte welke uitgebreid kan worden.

Google Play Store

De smartphone zal niet beschikken over de Google Play-services. Vanuit de doos beschikt het nieuwe toestel over Android 10 met EMUI 11. Er is ook geen ondersteuning voor Google-apps en services. Daarvoor levert Huawei wel eigen alternatieven mee zoals de AppGallery-winkel. Vooralsnog is dit wel beperkt.

Het nieuwe vlaggenschip van Huawei is te verkrijgen voor een adviesprijs van 1119,99 euro in de kleuren Mystic Silver en Black. De smartphone zal vanaf 12 november verkocht worden.