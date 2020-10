OnePlus komt binnenkort waarschijnlijk met goedkopere OnePlus Nord N100

Eerder dit jaar verscheen de OnePlus Nord op de markt. Volgens nieuwe geruchten komt er ook een OnePlus Nord N100. De smartphone is een goedkopere variant van de Nord met verminderde specificaties.

De zogenoemde OnePlus Nord N100 is een goedkopere smartphone en editie van de Nord. Hiervoor zijn er wel flink mindere specificaties te vinden op de smartphones.

Het is al even duidelijk dat OnePlus werkt aan nog maar toestellen welke verschijnen in de Nord-serie. De N100 is e en van de eerste toestellen in de nieuwe serie. Via OnLeaks zijn de specificaties verschenen.

Specificaties OnePlus Nord

De smartphone zal volgens de geruchten beschikken over een Qualcomm Snapdragon 460 processor en beschikt over een LCD display met 4GB aan RAM. Het scherm formaat van de Nord N100 is een 6.520 met een resolutie van 1280 bij 720 pixels.

De telefoon heeft ruimte voor twee simkaarten, een USB-C-aansluiting en een 3,5mm-jack. Verder is er ook een 5000mAh-accu aanwezig. Gezien de hardware ontbreekt 5G.

Volgens OnLeaks zou OnePlus de smartphone op 26 oktober willen presenteren. OnePlus richt zich met de smartphone waarschijnlijk op het goedkopere segment onder de 200 euro.