Webshop naar het buitenland, zo maak je een goede start

De internationale markten betreden met een webshop is altijd spannend. Er komt veel kijken bij een nieuwe markt en ook de vertaling daarvan. Het belangrijkste is om de content te voorzien van een passende tekst met behulp van vertalingen. Niet direct door Google Translate maar echte teksten welke goed passen bij de doelgroep.

Voor de livegang van een internationale versie zijn er veel onderdelen welke belangrijk zijn. In onderstaande tekst een aantal punten welke zeker niet vergeten mogen worden wanneer je start met de website vertalen.

URL structuur

De URL structuur is belangrijk en is ook gericht op de SEO. Het doel is om ook op de buitenlandse markt hoog te ranken in de zoekmachines. Voor de URL zijn er verschillende mogelijkheden.

Country-code domein namen: Mijnwebshop.nl, mijnwebsite.be, mijnwebsite.de Subdomeinen voor specifieke landen: nl.mijnwebshop.com, be.mijnwebshop.com, de.mijnwebshop.com Subdomeinen voor de landen: mijnwebshop.com/de mijnwebshop.com/be

Layout

Belangrijk is om te bepalen of de huidige site wel zo geschikt is voor internationale klanten. Wellicht is de user interface verschillend, in vergelijking met de Nederlandse versie. Controller daarom altijd goed of het design ook is geoptimaliseerd voor de talen. Ook layout-problemen door een langere titel vanwege de vertaling zijn goed mogelijk.

Product omschrijvingen

Door de vertalingen van de content is het vooral belangrijk om de product beschrijving te voorzien van een pakkende tekst. Geen Google Translate, maar echt een pakkende tekst met de focus naar het zoek-keyword. Een extra dubbelcheck is altijd of het Nederlandse focus-keyword uit de tekst ook voor de andere landen een gebruikte zoekterm is, met voldoende zoekvolume en concurrentie.

Je kan natuurlijk zelf aan het vertalen gaan, maar om nu echt zeker te zijn van een goede vertaling is uitbesteden zeker geen slecht idee.

Producten

Per land is er een verschillende vraag naar de aanbod van producten. Een populair product in Nederland kan wellicht heel slecht werken in Duitsland. Hierdoor is onderzoek naar de behoefte van een land erg belangrijk. Hierdoor kan je de content exact afstemmen op de vraag en de behoefte vanuit het land.

Privacyverklaring

In ieder land gelden andere wetten en regelgeving. Dit betekent dat niet alleen de producten en content, maar ook de privacyverklaring en andere wettelijke documenten aangepast dienen te worden. Een onderdeel welke zeer belangrijk is, en goed aangesloten dient te worden op het land.

Social media

Wanneer de webshop volledig is aangepast vergeet ook social media pagina’s niet. Focus je met social media vooral op de belangrijkste landen en zorg dat er zichtbaarheid ontstaat in de landen.