“PayPal heeft interesse in overname cryptobedrijven”

PayPal doet onderzoek of ze bedrijven gericht aan cryptovaluta willen overkopen. Het gaat hierbij onder andere om BitGo.

Gaat PayPal BitGo kopen?

PayPal heeft al gesprekken gevoerd met BitGo. Het bedrijf is gericht om investeerders te helpen met het veilig opslag van Bitcoin. Het lijkt er sterk op dat BitGo en PayPal binnen enkel weken met een deal kunnen komen, zo laten bronnen weten. De geruchten worden uitgebracht door persbureau Bloomberg welke zich beroept op anonieme bronnen. BitGo is in 2013 opgericht.

Interesse in Bitcoin en Crypto

Eerder deze week kondigde PayPal al een eigen exchange en wallet aan welke cryptovaluta zal integreren met de bestaande diensten. Het is onbekend in welke bedrijven PayPal nog meer interesse zou hebben. Het is duidelijk dat PayPal het aandeel rondom cryptovaluta verder wil vergroten met nieuwe diensten en overnames.