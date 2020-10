Gratis livestream Formule 1 Grand Prix van Portugal 25 oktober 2020

Volg live de Formule 1 Grand Prix van Portugal via een livestream of Tv-uitzending. Dit weekend staat de Grand Prix van Portugal 2020 op de planning. De race start om 14:10 Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf een 3e positie. Het is vooral afwachten of het droog blijft op het circuit, de kans op regen is aanwezig. De GP van Portugal is uiteraard via verschillende methodes live te volgen, waaronder een livestream. De race zal gehouden worden op het Autodromo do Algarve.

Formule 1 live

Op zondag 25 oktober 2020 om 14:10 staat de Grand Prix van Portugal op de planning. De race volgen in Nederland is via verschillende manieren goed mogelijk.

Grand Prix Live kijken

Indien je beschikt over een Ziggo abonnement is de race eenvoudig te volgen via Ziggo Sport Totaal. Ook via de Ziggo app is het eenvoudig om live te race te volgen. Ziggo Sport is vanuit Nederland te bereiken via kanaal 14. Wanneer je niet beschikt over een abonnement is het mogelijk om de Formule 1 live te volgen via eenmalige aankoop voor de race. Ook op de andere kanalen is het mogelijk om de race live te volgen via Ziggo Sport indien deze is toegevoegd aan het abonnement.

Ook via F1 TV is het een mogelijkheid om de race te volgen. Een abonnement op F1 TV kost 7,99 euro per maand. Ten opzichten van de TV uitzending zijn er voordelen met verschillende camerabeelden en extra informatie gedurende de race, waaronder ronde informatie en duidelijkere informatie rondom de tijden. Naast Ziggo Sport is de race ook te volgen op RTL Duitsland, dit is wel een commerciële uitzending met reclames.

Gratis kijken/ livestream?

Uiteraard is het mogelijk om de Grand Prix van Portugal van live te kijken via verschillende kanalen, waaronder via een livestream.