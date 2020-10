OnePlus komt met twee goedkope smartphones in de Nord-serie

OnePlus heeft vandaag een tweetal nieuwe smartphones aangekondigd in het goedkopere segment. Het gaat om een toestel met 5G en een budgettoestel onder de 200 euro.

OnePlus Nord N10 5G

De nieuwe betaalbare smartphones volgen op de eerdere OnePlus Nord welke in augustus op de markt verscheen. De OnePlus Nord N10 5G is de nieuwe smartphone en is in vergelijking iets goedkoper. Het toestel heeft een nieuwe Snapdragon 690-chip, 6GB werkgeheugen en 128 GB opslag. De Snapdragon 690-chip beschikt over 5G en is de goedkoopste 5G-chip van Qualcomm.

Een groot verschil tussen de Nord N10 5G en de normale OnePlus Nord is de kwaliteit van het scherm. De N10 5G heeft een 6,49 inch FHD+ Lcd-scherm met 90 hz verversingssnelheid, terwijl de normale Nord beschikt over een OLED-scherm.

Aan de achterzijde van de N10 5G zijn er een viertal camera’s te vinden waaronder een 64-megapixel hoofdcamera. Ook een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een accucapaciteit van 4300mAh ontbreekt niet op de smartphone.

De OnePlus Nord N10 5G kost in Nederland 349 euro.

OnePlus Nord N100

De OnePlus Nord N100 is een andere model welke gericht is op het budgetsegment. De Nord N100 heeft een 6,52 inch lcd-scherm (720×1600 pixels) met 60 Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 460-chip, 5000 mAh-accu, 4GB RAM en 64 GB opslag. Hiermee richten de specificaties zich vooral op het goedkopere segment van de smartphonemarkt.

Voor 199 euro zal de OnePlus Nord N100 verkocht worden. Beide nieuwe OnePlus-smartphones zijn later dit jaar verkrijgbaar in Nederland. Wanneer precies is vooralsnog onduidelijk.