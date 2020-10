Apple werkt aan nieuwe AirPods, met design van de Pro

De Apple AirPods 2 zijn momenteel de populairste True Wireless oordopjes van de markt. Waar de AirPods Pro in het hogere segment is geplaatst zijn de AirPods 2 een prima tussenstap. Als we de bronnen van Bloomberg mogen geloven komt Apple begin 2021 met een nieuwe versie van de AirPods en AirPods Pro.

Nieuwe AirPods en AirPods Pro in 2021

Volgens Bloomberg komt Apple begin 2021 met de nieuwe versie van de AirPods en de AirPods Pro. De AirPods 2 zijn veruit het populairste op de gehele markt.

Als we de geruchten mogen geloven zal het design aangepast worden. De AirPods 2 zouden op dit gebied namelijk meer op het Pro-model gaan lijken. De steeltjes worden naar verluidt korter en de tipjes kunnen worden vervangen. Hierdoor is de focus meer gericht op de in-ear oordopjes. Ook is een verbeterde accuduur te verwachten op het nieuwe model.

Volgens Bloomberg komen er wel wijzigingen voor de AirPods Pro. Het bedrijf uit Cupertino zou de oordopjes namelijk voorzien van een opvallend nieuw ontwerp, zonder de kenmerkende steeltjes.