PlayStation 5 launchgame Destruction AllStars uitgesteld en komt naar PS Plus

De releasedatum van de PlayStation 5 launchgame Destruction AllStarts is verplaatst. De game stond gepland voor de PS5 launch, maar is nu doorgeschoven naar februari 2021.

PlayStation geeft aan dat ze graag willen dat de game door veel gebruikers optimaal gespeeld kan worden. De game is een duidelijke multiplayer game, waardoor het leuker is om de game te kunnen spelen over allerlei mensen wereldwijd. Hierom wacht PlayStation nog even met de release en komt het spel beschikbaar bij PlayStation Plus.

Volgende week komt er meer informatie beschikbaar over de game via een nieuwe trailer.

Pre-order geld krijg je terug

Voor de mensen die de game vroegtijdig bestelden komt het geld retour. Alle aankopen via de PlayStation Store of PlayStation.com krijgen automatisch het geld terug.

De PlayStation 5 zal in de Benelux vanaf 19 november beschikbaar zijn. Voor pre-orders bekijk het PlayStation 5 pre-order overzicht.