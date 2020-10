4 apparaten of gadgets om op Black Friday voor toe te slaan

Vrijdag 27 November is het weer zo ver: dan is het Black Friday. Dit concept is uit Amerika overgewaaid en houdt in dat dure artikelen voor een korte periode (traditioneel een dag, maar soms ook een heel weekend) stevig afgeprijsd worden. In Amerika staan er dan hordes mensen voor de deur van winkels om een exemplaar van hun gewenst smartphone of televisie te bemachtigen. Dat is onder de huidige omstandigheden in Nederland uiteraard niet mogelijk, maar je kunt gelukkig ook gewoon online toeslaan op Black Friday. We zetten een paar ideeën op een rijtje waar je dit jaar op Black Friday voor kunt toeslaan.

iPhone 12

Voor de iPhone fans zijn het spannende tijden. Na wat vertraging komt de nieuwe serie iPhones nu toch eindelijk op de markt. Het betreft zoals altijd een kwalitatief sterke high-end smartphone. Ditmaal is de iPhone voor het eerst uitgerust met een prachtig OLED-scherm in plaats van een lcd-scherm. De camera’s zijn vooral softwarematig nog wat extra verbeterd ten opzichte van de voorganger. De iPhone 12 serie bestaat uit verschillende toestellen met enigszins verschillende specificaties. Zo is bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro Max camera voorzien van LiDAR-sensor bij, die je gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld 3D-beelden. Ook ideaal voor het maken van portretfoto’s, want hij blinkt uit in het inschatten van dieptes. Kun je niet wachten tot Black Friday en ben je bereid het volle pond te betalen, dan kun je je er met een iPhone 12 pre-order van verzekeren dat je een van de eersten bent die hem heeft.

Google Home

Is dit het jaar dat jij er echt werk van gaat maken om van je woning een smart home te maken? Dan kun je dit jaar op Black Friday loeren voor een gunstige deal om een Google Home te bemachtigen. Dit zijn slimme speakers die naast het afspelen van muziek ook over de Google Assistent beschikken waar je allerlei vragen aan kunt stellen, waar je vervolgens een antwoord op krijgt of een actie op volgt. Je kunt de Google Home koppelen met andere apparaten die hiermee kunnen samenwerken, waarmee de Google Home het overkoepelende platform van jouw smart home kan worden.

Airfryer

Ook de wat simpele apparaten voor thuis kunnen natuurlijk een goede aankoop zijn op Black Friday. Deze hete luchtfriteuse zorgt niet voor nare vetluchtjes, is makkelijk schoon te maken en is veel gezonder om te gebruiken dan een traditionele frituurpan. Omdat je frituurt met lucht, bevat het resultaat veel minder vet. Behalve frituren kun je hem ook gebruiken om te grillen, bakken en roosteren. Een ideale hulp voor in de keuken dus om jezelf dit jaar cadeau te geven voor Sinterklaas.

Draadloze oortjes

Ben je klaar met dat irritante draadje van je oordopjes? Gun jezelf dan op Black Friday een fijn paar draadloze oortjes. Deze werken via Bluetooth en voorkomen dat je achter deurklinken of fietssturen blijft hangen met het draadje. Een stukje decadentie die op Black Friday wellicht afgeprijsd wordt!

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van producten die op Black Friday aanzienlijk afgeprijsd zouden kunnen worden. Maak dus voor jezelf een lijstje van wat je zoal nog zou willen hebben en sla zo vroeg mogelijk op Black Friday toe om jezelf van een exemplaar te verzekeren!