Apple werkt mogelijk aan ontwikkeling eigen zoekmachine

De meestgebruikte zoekmachine ter wereld is Google. Dat wil Apple gaan veranderen. De techgigant werkt mogelijk aan een eigen zoekmachine.

Eigen zoekmacine

Google is veruit de grootste en belangrijkste zoekmachine. Concurrenten als Bing en DuckDuckgo volgen momenteel op een grote afstand. Apple zou werken aan een eigen zoekmachine ter vervanging van Google welke nu de standaard zoekmachine is op de Apple-apparaten. Nieuwe aanwijzingen voor een Apple-zoekmachine volgden nadat de miljardendeals tussen Google en Apple flink in het nieuws is gekomen.

Volgens Financial Times maakt Apple stappen met de ontwikkeling van een eigen zoekmachine. Experts laten weten dat ze verwachten dat Apple met een alternatief voor Google komt.

Al jaren is er een miljarden deal tussen Google en Apple om de standaard zoekmachine op de ihones en iPads te laten verwijzen naar Google. Deze deals liggen nu onder de loep van toezichthouders in meerdere landen

In iOS 14 zijn er al vele directe zoekresultaten te vinden in de schermen van iOS 14. Ook is Apple al langere tijd opzoek naar zoekexperts voor de diensten.