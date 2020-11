Apple vervangt gratis AirPods Pro met gekraak en defecte noise cancelling

Apple is een serviceprogramma gestart voor de AirPods Pro. Wanneer je last zal hebben van geluidsproblemen zoals gekraak of statisch geluid, heb je de mogelijkheid om de AirPods Pro te laten nakijken. Apple geeft wel aan dat het gaat om een klein deel van de gebruikers.

Ook wanneer je garantieperiode verlopen is, kan het zijn dat Apple je AirPods Pro alsnog gratis zal gaan vervangen of repareren.

Veel AirPods Pro hebben problemen met de ruisonderdrukking welke defect is ook een krakend geluid. Door het reparatieprogramma kunnen gebruikers een jaar langer gebruik maken van de garantie. Het gaat hierbij om exemplaren welke voor oktober 2020 zijn geproduceerd.

Apple zegt dat het defecte AirPods Pro gedurende twee jaar na aankoop gratis repareert of vervangt. Wel is het belangrijk dat de AirPods problemen ondervinden met een krakend geluid of een slechte ruisonderdrukking.

Als jouw AirPods Pro de onderstaande symptomen hebben, kom je dus in aanmerking voor de gratis reparatie.