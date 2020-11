PlayStation 5 kopen of pre-order: Bij deze webshop maak je kans

Het is je vast niet ontgaan dat de eerste PlayStation 5 pre-order periode behoorlijk chaotisch is verlopen. Tot dusver is alles uitverkocht en is er nauwelijks nog een PlayStation 5 te verkrijgen. Maar er zijn nog een aantal mogelijkheden welke beschikbaar zullen komen rondom de release.

De PlayStation 5 kopen

Vanaf 19 november zal de console verkocht worden in Nederland. De online pre-orders hebben enkele weken geleden al plaatsgevonden waardoor de meeste pre-orders zijn vergeven. Maar vooral rondom de release komen er mogelijkheden beschikbaar.

Sony heeft de PlayStation 5 een adviesprijs meegegeven van 399 euro voor de Digital Edition. De normale variant met schijflade zal verkocht worden voor 499 euro. Sony begon kort na de onthulling van vorige maand met het aannemen van pre-orders. Binnen enkele uren was de voorraad geheel uitverkocht. Volgens Sony zullen er nog nieuwe exemplaren worden toegevoegd, waardoor je nog kans maakt om de console te ontvangen.

Pre-orders Coolblue

De grootste kans heb je tijdens de verkoop bij Coolblue. De webwinkel heeft tijdens de eerdere pre-orders niks aangenomen waardoor de verkoop start op 18 november. Naar verwachting start de verkoop van de Coolblue voorraad rond het middaguur. Vervolgens ontvang je de console op de officiële releasedag een dag later op 19 november.

PlayStation 5 Pre-orders Bol.com

Bij Bol.com is de pre-order even anders verlopen, daar is de console direct uitverkocht op de eerste pre-order dag. Er is nog altijd een mogelijkheid dat er een nieuwe levering beschikbaar zal komen bij Bol.com. Op de site van Bol.com is het mogelijk om een mailadres achter te laten waarbij er een mail verzonden zal worden bij nieuwe voorraad of updates.

De kans op een nieuwe voorraad is nog altijd aanwezig. Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Update: Op 29 oktober verscheen er weer een nieuwe voorraad bij Bol.com.

Overzicht pagina

Via onderstaande pagina’s kom je direct uit op de productpagina’s. Op de meeste sites kan je een e-mail achterlaten voor een notificatie bij voorraad.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition

Na de officiële release van de PlayStation 5 komen er meer exemplaren beschikbaar. Het is hierdoor vooral afwachten. Bij nieuwe updates zullen wij dit artikel bijwerken.