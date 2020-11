Sony: PS5 is op dag van release alleen online te verkrijgen

Sony heeft meer duidelijkheid gegeven over de PlayStation 5 release welke op 19 november in de Benelux zal plaatsvinden. De console zal op 19 november alleen online te verkrijgen zijn. Sony heeft deze stap besloten vanwege de veiligheid van de consument en winkelmedewerkers.

Volgens Sony is het wel mogelijk om met een pre-order afspraak de console op te halen. Maar een losse verkoop zal in de fysieke winkels niet plaatsvinden.

Sony noemt het coronavirus als reden om de console op de dag van release niet fysiek te verkopen. De fabrikant is bang dat er niet voldoende afstand gehouden kan worden bij de verkoop en hierdoor het winkelpersoneel in gevaar zullen brengen.

De PS5 komt volgende week uit in de VS en vanaf 19 november is de console ook te verkrijgen in de Benelux.