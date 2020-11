Een webshop starten: hier moet je op letten

Webshops zijn tegenwoordig nog nooit zo actueel geweest. Door de huidige fysieke beperkingen welke zijn toegepast winkelen consumenten meer en meer online. Een perfect moment om te starten met een webshop. Maar hoe start je nu precies met een webshop? Onderstaand enkele tips voor het starten.

Er zijn tegenwoordig enorm veel manieren om online een webshop te starten. Er zijn vele toepassingen van eenvoudig tot complex. Een webshop laten maken is hierdoor mogelijk op verschillende manieren.

Het belangrijkste is vaak wat is jouw startpunt en doel. Een webshop heeft vaak een vaste focus op een productsoort, categorie of doelgroep. Het is van belang om dit vooraf goed duidelijk te krijgen. Ook is het relevant om te bedenken of het een webshop zal worden om voor jezelf bijverdiensten te genereren of echt als vaste baan. Begin daarom altijd met een duidelijk plan.

Welke producten ga je verkopen?

Als je zelf iets maakt, of je hebt al producten die je in een fysieke winkel verkoopt, dan is de vraag vrij helder. Als je nog geen idee hebt wat je wilt, dan is het een volledig ander verhaal. Het is handig om eerst te bepalen welke producten je wil gaan verkopen voordat je start met de webshop. Hierin zijn verschillende mogelijkheden. Je kan kiezen voor één type product welke je verkoopt, een bepaalde doelgroep of een nieuwe trend welke is ontstaan waarop je slim kan inspelen.

Webshop software

De software voor een webshop is tegenwoordig in vele maten en soorten toegankelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf de software te bouwen en ontwikkelen – alleen is dit door bedrijven welke daarin gespecialiseerd zijn al meerdere keren toegepast. Zelf bouwen gaan hierdoor niet meer op tegen de kracht van de ontwikkelingen welke bij de grotere software bedrijven plaatsvinden.

Kijk vooral naar de functionaliteiten, prijs en mogelijkheden welke worden aangeboden en passen bij de doelgroep van de webshop. Naast het design en de visuele mogelijkheden is het ook belangrijk om te kijken naar integraties met betaalproviders als PayPal, Apple Pay en iDeal en de koppelingen welke aanwezig zijn met bijvoorbeeld Bol.com, Amazon, vergelijkssites of Google Shopping.

Zelf verzenden of uitbesteden?

Naast de webshop software zijn er veel mogelijkheden om producten te beheren. Voordat je kiest hoe je jouw webshop gaat bouwen, is het belangrijk om te weten hoe je de producten wil gaan verzenden. Je kan hierbij kiezen voor zelf uitleveren of via dropshipping. Bij dropshipping maak je gebruik van een externe partij/ groothandel welke de producten beheren en versturen naar de klant.

Zelf verzenden kan je prima vanuit huis beginnen. In het begin kan je de pakketten zelf inpakken en laten ophalen of wegbrengen door een postbedrijf.

Wanneer je groter zal worden is het niet meer haalbaar om alle producten zelf te beheren. Hierbij zijn er mogelijkheden als het uitbesteden van de fullfilment. Een voordeel van een uitbesteding is dat je zelf volledig de focus kan leggen op de webshop zelf. Voorbeelden van softwareoplossingen zijn Lightspeed, Shopify, Magento

Tekst en content

Een goede vindbaarheid is belangrijk. Hierbij is het van belang om teksten volledig aan te passen op de doelgroep met daarbij een duidelijke linkstructuur, afbeeldingen en interne content.