Nikon lanceert software om camera’s te gebruiken als webcam

Nikon heeft software uitgebracht waarmee het mogelijk is om de camera voor je Windows-pc of MacOS-computer te gebruiken als webcam. Door het installeren van software en het aansluiten van de camera is het mogelijk om de webcam te activeren.

Nikon camera als webcam

De laatste maanden is thuiswerken flink gestegen. Door het vele thuiswerken zijn vele webcams lastig te verkrijgen of flink is prijs gestegen. Indien je beschikt over een camera van Nikon is het mogelijk om deze te configureren als webcam.

Wat je hiervoor nodig hebt, is de Nikon Webcam Utility Software. Wanneer je die software geïnstalleerd hebt, dan kun je je camera verbinden met je Windows- of macOS-computer via een usb-kabel.

Vooralsnog is de mogelijkheid beperkt tot een aantal camera’s. Het gaat hierbij om de;