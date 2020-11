Leren iPhone 12 en iPhone 12 Pro cases nu beschikbaar

De leren MagSafe cases zijn inmiddels te verkrijgen voor de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro. Bij de introductie van de nieuwe iPhones verscheen de nieuwe MagSafe technologie. De leren MagSafe hoesjes zijn inmiddels verkrijgbaar voor zowel de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro.

Vanaf nu kun je Apple’s leren cases met MagSafe kopen voor de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Ook voor de iPhone 12 mini zijn er leren hoesjes beschikbaar.

De voorverkoop is nu in de online Apple Store gestart en worden vanaf 10 november geleverd.

Net zoals de siliconen hoesjes voor de iPhone 12 (Pro) bevatten de leren hoesjes een magnetische ring welke is verwerkt in de case. Hierdoor is het mogelijk om MagSafe accessoires te koppelen in combinatie met de iPhone.

Adviesprijs

De leren iPhone cases van Apple sluiten rondom aan en zijn verkrijgbaar in de kleuren: Baltisch blauw, California Poppy geel, zadelbruin, zwart en rood. Ongeacht het model bedraagt de prijs 65 euro per stuk.