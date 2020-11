Xbox Series S beschikt over 364GB aan beschikbare opslag

De Xbox Series S is een van de nieuwe consoles welke vanuit Microsoft worden uitgebracht. Inmiddels komt er steeds meer informatie beschikbaar over de nieuwe console. Een van de lang verwachte vragen is de interne opslagcapaciteit van de Xbox Series S.

Xbox Series S interne opslag

Van de 512GB totale opslag die de Series S in zich heeft gebruikt het OS in ieder geval 148GB. Zo heeft iemand op Reddit laten weten. Hierdoor blijft er 364GB over voor de consoles. Dit is voor een next-gen console behoorlijk weinig. Red Dead Redemption 2 is 106GB en de nieuwe titels gaan al snel over de 150GB.

Xbox director of program management Jason Ronald heeft echter laten weten dat de grootte van de Xbox Series S games naar verwachting kleiner zijn, De Xbox Series S draait op maximaal 1440p en 60fps. De Xbox Series X beschikt over 4K.

Uitbreidingsunit

Het is mogelijk om via de USB 3.1 aansluiting de interne opslag uit te breiden. Maar daarbij krijg je niet de snelle ervaring van de next-gen SSD’s welke zijn verwerkt in de console. Wel is er een speciale uitbreidingsunit te koop voor 270 dollar.