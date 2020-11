Betaalbare Galaxy A42 5G smartphone te verkrijgen in Nederland

De Galaxy A42 5G is een nieuwe smartphone van Samsung welke beschikt over 5G en een adviesprijs heeft van 349 euro.

Galaxy A42 5G

Samsung heeft de A42 5G ingezet als verbeterde variant van de populaire galaxy A41. De nieuwe smartphone heeft een groter scherm, snellere hardware en een grotere accu.

Het scherm is een 6,6-inch AMOLED paneel. In vergelijking met het 6,1 inch scherm van de A41 een flink stuk groter. De randen rondom het display zijn minimaal.

De Samsung Galaxy A42 5G heeft een Snapdragon 750-processor welke overweg kan met 5G. Verder beschikt de smartphone over een vingerafdrukscanner onder het scherm en heeft 4GB aan werkgeheugen. Qua opslagcapaciteit is er 128GB aan uitbreidbare opslagruimte aanwezig. Snelladen is mogelijk via USB-C.

Samsung heeft zich met de smartphone vooral gericht op het mid-range segment met de beschikking over 5G.

Beschikbaarheid

De Galaxy A42 5G is in Nederland vanaf 30 oktober beschikbaar in de kleuren Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray voor een verkoopadviesprijs van € 349,-