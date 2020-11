Xiaomi Mi Box 4S Pro: Voordelige Android TV-box met 8K

Xiaomi heeft de nieuwe Mi Box 4S Pro aangekondigd. De nieuwe Mi Box 4S Pro is een 8K media-box welke is voorzien van een interessant prijskaartje. De mediaplayer zal verkocht worden voor omgerekend 50 euro.

Xiaomi heeft tijdens een lanceringsevenement in zijn thuisland een nieuwe Android TV-box op de markt gebracht. De Mi Box 4S Pro is een Android mediaplayer welke is voorzien van een 8K-mogelijkheid. In vergelijking met de Mi TV Stick is de Xiaomi Mi Box 4S Pro voorzien van een hogere specificaties.

Nog niet alle details zijn beschikbaar. Maar wat we weten is dat streaming in 8K mogelijk is. Verder komt Xiaomi met 16 GB opslag en er is 2 GB aan RAM aan boord. Ook HDMi 2.1 mag niet ontbreken.

Beschikbaarheid

Er is nog veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de Xiaomi Mi Box 4S Pro. Vooralsnog is het nieuwe apparaat te verkrijgen in China. Of de mediaplayer ook buiten China op de markt komt is vooralsnog onduidelijk.