Apple’s MagSafe Duo Charger heeft adviesprijs van 149 euro

Bij de introductie van de nieuwe iPhones was de MagSafe techniek een van de vernieuwingen. De MagSafe Duo Charger is een dubbele lader waarmee je zowel de iPhone als Apple Watch draadloos kan opladen. Het was nog altijd onduidelijk wanneer deze oplader beschikbaar zou komen en hoeveel hij zou kosten. Inmiddels is bekend voor hoeveel Apple de accessoire zal gaan verkopen.

De MagSafe Duo Charger zal bij Apple verkocht worden voor 149 euro. De gewone MagSafe-oplader zal verkocht worden voor 45 euro.

Wanneer het product precies verkocht zal worden is vooralsnog niet duidelijk. Wel geeft Apple aan dat het product binnenkort in de verkoop zal gaan.

Het unieke aan de dubbele MagSafe-oplader is dat je hem kan opvouwen. Via de twee losse delen kan je de iPhone en Apple Watch opladen. Via de draadloze oplaadcase is het ook mogelijk om de AirPods op te laden.