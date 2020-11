Xbox Series X pre-order / bestellen? Dit is de laatste mogelijkheid

Vanaf dinsdag 10 november zal de Xbox Series X op de markt gebracht worden. Enkele weken geleden is de pre-order enorm hard gegaan waardoor de consoles zo goed als overal is uitverkocht. Maar er komen nog een paar mogelijkheden waardoor je de console voor 10 november kan bestellen.

De voorraad van de Xbox Series X is bij de meeste webwinkels zo goed als uitverkocht. Echter heeft Coolblue de console nog niet aangeboden en start op maandag 9 november om 12:00 met de pre-order.

Xbox Series X

De vraag naar de Xbox Series X pre-order is behoorlijk. Wanneer het je maandag 9 november om 12:00 bij Coolblue lukt om een console te bestellen krijg je de console vervolgens een dag later bij de officiële verkoop. Belangrijk is wel om bij het bestellen snel de bestelling te voltooien en niet langer te wachten met het zoeken van accessoires en controllers. De eventuele accessoires kan je net zo goed later bestellen.

Xbox Series X Pre-order

De pre-order bij Coolblue start om 12:00 op 9 november. Naast Coolblue is het ook aangeraden om Bol.com in de gaten te houden. De kans op een nieuwe voorraad is aanwezig.

Bekijk de bestelpagina bij Coolblue

Overige webwinkels

Bij Bol.com is het mogelijk om je e-mailadres achter te laten voor een notificatie.