Opzoek naar een PlayStation 5 pre-order? Binnenkort nieuwe voorraad bij bol.com

Het is al enkele weken zoeken naar een PlayStation 5 pre-order. De console is slechts beperkt te verkrijgen en is vanaf 19 november officieel in Nederland te koop. Onlangs heeft Sony laten weten dat er geen losse exemplaren verkocht zullen worden. Hierdoor zal alle verkoop online plaatsvinden. Al enkele weken is er nauwelijks voorraad, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Er komen nog kansen bij Bol.com, Coolblue en BCC.

Nieuwe voorraad bij Bol.com

Binnenkort komt er bij Bol.com nieuwe voorraad van de PlayStation 5. Concrete informatie is vooralsnog niet beschikbaar maar de verwachting is dat Bol.com binnenkort nieuwe voorraad zal toevoegen aan de site.

Nu is het nadeel dat de vraag enorm hoog is naar de console, waardoor de beperkte voorraad nog enkele maanden zal aanhouden.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Kans bij Coolblue en BCC

Ook bij Coolblue is er nog een behoorlijke kans. De webwinkel heeft tijdens de eerdere pre-orders niks aangenomen waardoor de verkoop start op 18 november. Naar verwachting start de verkoop van de Coolblue voorraad rond het middaguur. Vervolgens ontvang je de console op de officiële releasedag een dag later op 19 november.

PlayStation 5 pre-order bij Coolblue

BCC zal in de nacht van 18 op 19 november starten met aannemen van pre-orders.

Het is altijd goed om de webshops goed te controleren. Wanneer er annuleringen plaatsvinden zullen er nieuwe consoles vrijkomen. Vanaf 19 november is de PlayStation 5 en PlayStation 5 Digitial Edition te verkrijgen in Nederland.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition