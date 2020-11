Pathé biedt komende twee weken gratis films aan

Bioscoopexploitant Pathé biedt de komende twee weken, tijdens de gedeeltelijke lockdown, elke dag een gratis film aan welke je kan bekijken via de streamingdienst Pathé Thuis. Zo heeft het bedrijf laten weten.

De films zijn titels welke recent zijn verschenen in de bioscopen. Elke dag om 09:00 uur zal via de socialmediakanalen van Pathé gedeeld worden welke films gratis zijn te streamen.

zo kijk je gratis films

Vanaf 5 november tot en met 18 november is het mogelijk om de films gratis te bekijken op Pathé Thuis. Pathé selecteert deze films zelf en maakt elke ochtend om 9.00 uur bekend welke video die dag is te bekijken.

Om de video te bekijken is het mogelijk om via de Pathé Thuis-app of website de video te huren oor 0 euro. Vervolgens is het mogelijk om direct te starten met streamen.

Eerdere films waren Hotel Mumbai, Brimstone, De Matchmaker, Burnt en Postcard Killings.