Black Friday en Cyber Monday 2020: Op welke dagen kunnen we de aanbiedingen verwachten

November is voor de webshops een enorm drukke maand. Met de start van de feestdagen en de huidige beperkingen in de fysieke winkels is er een flinke toeloop te verwachten richting de online aanbiedingen welke worden aangeboden bij webshops. In november zijn er ook twee grote evenement met vele aanbiedingen. het gaat hierbij om Black Friday en Cyber Monday.

De verwachting is dat vanwege corona de online aankopen flink zullen toenemen. In onderstaand bericht alle informatie over Black Friday en Cyber Monday.

Wanneer is Black Friday 2020?

Op vrijdag 27 november is het Black Friday. Net zoals de voorgaande jaren is de verwachting dat vele webshops al eerder zullen starten met de aanbiedingen. Om de drukte te spreiden zullen webwinkels Bol.com en Coolblue naar verwachting eerder starten met een week vol aanbiedingen.

Aanbiedingen tijdens Black Friday

Waar een aantal jaar geleden de trend nauwelijks zichtbaar was in Nederland is er tegenwoordig bijna geen enkele webshop welke geen acties heeft tijdens Black Friday. De vele grote webwinkels als CoolBlue, Bol.com, Mediamarkt, Wehkamp en Amazon hebben een flink assortiment aan scherpe deals.

Hoewel de beste koopjes op Black Friday zelf te vinden zijn, is er in het weekend nog voldoende kans op mooie aanbiedingen. Veel webwinkels laten de Black Friday deals over het weekend heenlopen.

Wanneer is Cyber Monday