Apple-event 10 november: Wat kunnen we verwachten?

Op dinsdag 10 november is er opnieuw een Apple-evenement. Alweer het derde event van dit najaar. In september verschenen de nieuwe iPads en Apple Watch-modellen, in oktober was het tijd voor de iPhone 12. Op dinsdag 10 november is er een nieuw evenement welke naar verwachting is gericht op de Mac.

Apple event 10 november

Het is al even bekend dat Apple zelf chips gaat maken voor de Mac. Het nieuws over deze Apple Silicon-chip werd bekendgemaakt tijdens de WWDC in juni, met de belofte dat er in 2020 een Mac zal verschijnen met een Silicon processor. Apple heeft het doel om binnen twee jaar volledig over te stappen op eigen productie.

Volgens geruchten gaat het waarschijnlijk om een nieuwe MacBook. Om welke variant is het zal gaan is vooralsnog onduidelijk. Geruchten gaan over een 16-inch MacBook Pro.

macOS Big Sur

Tijdens de WWDC gaf Apple alvast een sneakpreview van macOS Big Sur. De verwachting is dat Apple na het evenement macOS Big Sur zal uitbrengen.

Naar de nieuwe hardware en software zijn er ook vele geruchten over de AirTags, nieuwe AirPods, AirPods Studio en en vernieuwde versie van de Apple TV.

Welke producten Apple exact zal aankondigen is op 10 november live te volgen via een livestream.