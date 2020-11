Yujin Morisawa: PlayStation 5 zou oorspronkelijk nog groter worden

De PlayStation 5 komt over enkele dagen op de markt. Sony heeft de nieuwe generatie PlayStation een aangepast design meegegeven. Een van de nadelen is het formaat van de console.

De PlayStation 5 is behoorlijk groot in vergelijking met zijn voorganger. Maar het was oorspronkelijk de bedoeling dat hij eigenlijk nog wat groter zou gaan worden.

Sony Entertainment topman Yujin Morisawa laat tegenover de Washington Post weten dat de console oorspronkelijk flink groter zou worden. Op dit moment is de PlayStation 5 al een behoorlijke unit.

Om al die kracht kwijt te kunnen en om de console goed te kunnen koelen met de krachtigere hardware was een groter ontwerp dan zijn voorganger onvermijdelijk. Maar tijdens het ontwerpproces werd Morisawa teruggefloten om de console alsnog kleiner en compacter te maken.

Het huidige formaat is hierdoor vooral gericht op de verbetering qua hardware en de capaciteit van de interne kooling. Vooral vanwege de grote ventilator is het design behoorlijk vergroot in vergelijking met de voorganger. De fan is 120mm x 45mm en zorgt ervoor dat lucht wordt gezogen aan beide kanten van de console om het mainboard koel te houden. Door de fan met een diameter van 120mm en dikte van 45mm maakt het de PlayStation 5 groter en dikker in vergelijking met de PS4 en PS4 Pro.