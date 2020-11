Bitcoin koers bereikt waarde van $16.000

De Bitcoin koers blijft behoorlijk stijgen. Op moment van schrijven staat de Bitcoin boven de $16.000.

Bitcoin koers

In de afgelopen maanden is er een doorlopende stijging zichtbaar welke we langzaam zien bewegen richting de vorige record waarde van $20.000.

Ten opzichten van oktober is de prijs van de Bitcoin al met ruim 35 procent gestegen. Eerder deze week brak Bitcoin de grens van 15.000 dollar met en inmiddels is ook de 16.000 dollar bereikt.

Eind december 2017 bereikte de prijs van bitcoin een hoogtepunt rond de 20.000 dollar. Sindsdien is de prijs van ’s werelds meest bekende cryptovaluta flink gedaald, met als dieptepunt een waarde van 4.000 dollar. Een langere tijd bereikte de Bitcoin geen waarde boven de 10.000 dollar. Maar sinds dit najaar is de Bitcoin in een opmars bezig en bereikt jaar naar jaar record.