Coolblue deelt informatie over PlayStation 5 verkoop/ pre-order

We hebben de definitieve voorraad aan Playstation 5 doorgekregen. Helaas staat ‘ie op veel meer verlanglijstjes dan er voorraad beschikbaar is. Per 1000 geïnteresseerden krijgen we ongeveer 1 Playstation. We kunnen dus bijna niemand blij maken met een nieuwe Playstation 5, daar balen we enorm van. Daarom hebben we onze Madrileense aandeelhouder gevraagd of hij ons kan helpen. Houd volgende week deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Bellen of koekjes brengen naar onze klantenservice of winkels heeft geen zin. Zij kunnen je niet meer vertellen dan hierboven staat. Ook kunnen ze geen bestelling voor je plaatsen.

Hierdoor is de voorraad zeer beperkt en is de kans op een exemplaar behoorlijk klein. Coolblue zit ook in afwachtende status waardoor het nog niet exact duidelijk is op welk moment de verkoop start op 19 november. Het is hierdoor niet zo dat Coolblue op 18 november al start met de verkoop.

Grotere kans bij Bol.com

Naast Coolblue verwacht ook Bol.com een nieuwe voorraad. Er is hierdoor alsnog een kans bij Bol.com.

Binnenkort komt er bij Bol.com nieuwe voorraad van de PlayStation 5. Concrete informatie is vooralsnog niet beschikbaar maar de verwachting is dat Bol.com binnenkort nieuwe voorraad zal toevoegen aan de site.

Nu is het nadeel dat de vraag enorm hoog is naar de console, waardoor de beperkte voorraad nog enkele maanden zal aanhouden.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

