Disney Plus blijft flink doorgroeien

Disney Plus is een van de streamingdiensten welke flink aan het groeien is. Binnen enkele maanden heeft de dienst weer miljoenen nieuwe gebruikers bij de dienst mogen tellen.

Vooral door de coronacrisis is Disney Plus enorm gestegen qua gebruikersaantallen. Nu blijkt dat het nog niet afgelopen is met Disney’s succes. De dienst blijft alsmaar doorgroeien en verbreekt record naar record.

Uit het meest recente rapport blijkt dat er 73,7 miljoen betalende gebruikers wereldwijd een abonnement hebben bij de dienst. Het rapport loopt tot eind september. Hierdoor zijn er naar verwachting nog enkele miljoenen gebruikers bijgekomen. Op 10 december komen de nieuwe cijfers beschikbaar.

De groei van Disney+ zet waarschijnlijk nog door omdat Disney de dienst nog niet in alle markten heeft aangeboden. Volgende week start Zuid-Amerika als uitbreiding voor de dienst.